Tchê Tchê admite que São Paulo não estará em condição ideal na volta do Paulistão

O São Paulo começou a treinar no CT da base, em Cotia, na quinta-feira, com o objetivo de recuperar a forma física e técnica do elenco para o retorno do Paulistão, no dia 22. O meia Tchê Tchê, contudo, admite que o período de treinos até a reestreia não será suficiente para deixar a equipe em sua condição ideal.

“Na estreia, não vamos estar na condição ideal. Claro que vamos sentir”, reconhece o jogador. “Por mais que os treinos sejam intensos aqui (Cotia), sabemos que será diferente no jogo. Estávamos treinando em casa na pandemia, o que é diferente de treinar aqui. Por mais que a gente tenha tentado se preparar antes, não estaremos numa condição ideal, mas vamos tentar estar na melhor condição possível para podermos evoluir depois da estreia.”

As atividades no CT da base têm sido intensas desde a chegada do elenco na quinta. Neste sábado, houve treino em dois períodos. E o ritmo de trabalho deve ser mantido pelos próximos dias. A previsão é de que o time principal treine em Cotia por mais uma semana, antes de voltar à capital.

“Estou feliz de estar retornando aos trabalhos. Estávamos com saudades. O bom de estar aqui em Cotia é que conseguimos conviver mais, o que fortalece o grupo. Voltamos a ter aquele ciclo de amizade mais forte, como era antes da pandemia”, comenta o meio-campista.

Interrompido na primeira quinzena de março, o Campeonato Paulista será retomado no dia 22. O São Paulo voltará aos gramados exatamente neste dia, contra o Red Bull Bragantino. Mas entrará em campo sem grande pressão porque já está classificado para a fase de mata-mata.

Veja também