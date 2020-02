#TBT IstoÉ Gente: Relembre famosos que já caíram em golpes

Toda quinta-feira é considerado na web o dia oficial do TBT, uma gíria popular que significa throwback thursday – utilizada pelos usuários das redes sociais como hashtag para marcar fotos que se refiram ao passado ou à saudade. Aproveitando que hoje, 06, é quinta-feira, nós da IstoÉ Gente separamos uma lista para relembrar alguns famosos que já caíram em golpes, sejam eles financeiros, de imagem ou até mesmo virtual. Confira!

1) Stênio Garcia

Nesta semana, o consagrado ator Stênio Garcia, de 87 anos, revelou que está vivendo uma situação complicada financeiramente. Stênio contou que teve um prejuízo de R$ 159 mil com a construtora SPE CHL XCII Incorporações, do Rio de Janeiro. O ator comprou três salas em um empreendimento, mas até o momento não recebeu os imóveis e nem o dinheiro investido, “perdi tudo o que tinha”, lamentou ao Notícias da TV. Garcia entrou na Justiça para reaver a quantia após a construtora não cumprir o combinado e ainda cobrar taxas abusivas dele.

2) Glória Pires

Em 2013, Glória Pires sofreu um golpe de cerca de R$ 13 mil reais com um e-mail falso. De acordo com Polícia Civil do Rio de Janeiro, a atriz teria recebido um e-mail de um amigo argentino pedindo ajuda financeira para sair do Reino Unido, alegando que não tinha dinheiro e passaporte. A conta de e-mail de seu amigo sofreu ataque de hackers, que mandaram diversas mensagens para os contatos do argentino. A atriz teria feito três depósitos, dois de 970 libras e outro de 3,25 mil libras.

3) Xuxa, Preta Gil, Giovanna Ewbank, Hugo Gloss, Celso Portiolli e Renata Capucci

Diversos famosos como Preta Gil, Giovanna Ewbank, Hugo Gloss, Celso Portiolli, Xuxa e a jornalista Renata Capucci foram vítimas, em 2019, de uma tentativa de golpe virtual, do qual os golpistas clonam a conta do WhatsApp para a prática de extorsões. Após clonarem o celular, eles mandam mensagens com pedidos de dinheiros para amigos e familiares se fazendo passar pelos donos das contas são enviadas. Percebendo o golpe, as personalidades usaram suas redes sociais para alertar a todos da armadilha.

4) Cristiana Pompeo

Em março do ano passado, a atriz Cristiana Pompeo usou suas redes sociais para denunciar que foi vítima de um golpe. A atriz da TV Globo contou que perdeu as economias feitas durante oito anos de trabalho após ter investido na empresa JJ Invest. Na época em entrevista ao Notícias da TV, ela contou que chegou até o investidor após indicação de um amigo que fez o programa Zorra Total, também da Globo, ao lado dela. “Foi através do primo dele que é ator, fez Zorra Total comigo, me indicou porque meu contrato estava terminando. Ele disse que estava vivendo disso, dos rendimentos da aplicação”, revelou ela.

5) Gugu Liberato

O saudoso apresentador Gugu Liberato já foi vítima de extorsão por uma quadrilha que ameaçava divulgar informações que prejudicariam sua reputação, trabalho e família. Após o ocorrido, Gugu tomou todas ações legais para solucionar o caso.