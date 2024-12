Taylor Swift visita pacientes em hospital infantil e causa comoção

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 13/12/2024 - 10:07 Para compartilhar:

Aniversariante desta sexta-feira, 13, Taylor Swift fez a alegria de vários pacientes ao visitar um hospital infantil em Kansas City, no estado do Missouri, nos Estados Unidos, na última quinta-feira, 12, horas antes de completar 35 anos de idade.

A criançada ficou feliz da vida com a visita da estrela pop.

De acordo com a imprensa internacional, Taylor estava acompanhada do namorado, Travis Kelce, 35, entretanto, o jogador de futebol não teria aparecido nas fotos divulgadas nas redes sociais dos pais de pacientes e de funcionários do hospital.

Além de posar para fotos com os fãs mirins, a cantora distribuiu autógrafos e tirou foto com um cachorrinho da instituição.

O pet é um dos auxiliares na recuperação dos pacientes. “O Children’s Mercy Hospital faz o melhor para cuidar de crianças gravemente doentes, confortar a família e trazer um pouco de alegria quando pode. Hoje não decepcionou!”, disse Taylor em uma postagem.