Taylor Swift relança ‘Speak Now’ com 6 novas faixas e atualização de verso polêmico

Desde 2019, Taylor Swift vem regravando e relançando seus seis primeiros álbuns de estúdio. Nesta sexta-feira, 7, foi a vez do relançamento de “Speak Now“, de 2010. Além das 16 faixas originais, “Speak Now (Taylor’s Version)” ganhou seis músicas adicionais e colaborações com artistas como Hayley Williams, do Paramore, e a banda Fall Out Boy.

As seis novas faixas, denominadas “From the Vault” (“do cofre”, em tradução livre), foram escritas por Swift entre 2008 e 2010, mas acabaram não entrando para o álbum.

“Lembro-me de fazer tracklist após tracklist, obcecada pela maneira certa de contar a história. Tive de ser implacável com minhas escolhas e deixei para trás algumas canções das quais ainda tenho orgulho”, explicou a cantora, em seu Instagram.

Outra curiosidade sobre o álbum é a atualização de um verso polêmico da música “Better Than Revenge”. Frustrada por ter tido o namorado “roubado” na versão original, Taylor detona: “She’s better known for the things that she does on the mattress (Ela é mais conhecida pelas coisas que faz na cama).”

Em sua regravação, a frase foi mudada para “He was a moth to the flame, she was holding the matches (Ele era uma mariposa para a chama, ela estava segurando os fósforos).”

Por que Taylor Swift está regravando seus álbuns?

As regravações não são por acaso. Em 2019, após ter o contrato com sua primeira gravadora, a Big Machine Records, encerrado, Taylor perdeu os direitos a todos os seus álbuns gravados até então.

Isso porque, apesar de ter sido a compositora da maioria das faixas — e possuir direitos autorais sobre elas — a cantora não é dona de suas “masters” — direitos autorais sobre as gravações. Segundo a legislação dos Estados Unidos, as “masters” (ou fonogramas) podem ser separadas contratualmente das letras.

Além de se recusar a vender as masters para Taylor, a gravadora vendeu-as para o empresário Scooter Braun, que atualmente possui os direitos sobre o catálogo da cantora até 2017. Isso inclui os álbuns “Taylor Swift” (2006), “Fearless” (2008), “Speak Now” (2010), “Red” (2012), “1989” (2014) e “Reputation” (2017).

Desde então, ela já lançou mais sete álbuns: “Lover” (2019), “Folklore” (2020), “Evermore” (2020), “Fearless (Taylor’s Version)” (2021), “Red (Taylor’s Version)” (2021), “Midnights” (2022) e “Speak Now (Taylor’s Version)” (2023).

