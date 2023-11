Taylor Swift parou show para pedir distribuição de água; fã morreu em estádio no Rio

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 18/11/2023 - 10:07 Para compartilhar:

Vídeos circulam nas redes sociais mostrando a cantora Taylor Swift interrompendo o primeiro show do The Eras Tour no Brasil para pedir ajuda na distribuição de água para a plateia. “Algumas pessoas precisam de água ali. Talvez 30 ‘pés’ para trás, elas estão segurando celular para dizer que precisam de água. Então, quer for encarregado de dar isso garanta que aconteça”, disse a artista. O calor nesta sexta-feira, 18, atingiu novo recorde com sensação térmica de 59°C.

+ Após morte de fã no Rio, Dino vai investigar falta de água no show da Taylor Swift

Em seguida, ela continuou. “Posso receber um sinal de que vocês sabem onde elas estão? Vocês estão vendo os telefones? Desculpe, é que está muito calor. Se alguém diz que precisa água quando está fazendo calor, essas pessoas realmente precisam. Só precisamos dar água a essas pessoas”, pediu Taylor.

nada explica lá da parte de trás do palco a taylor swift ter visto mensagens implorando por água mas os funcionários na frente desses fãs não terem, é muita incompetência pic.twitter.com/2fQSxjo2bQ — isa | 25.11 🇧🇷 (@taymaliks) November 18, 2023

Uma fã morreu durante o show nesta sexta. Identificada como Ana Clara Benevides, a jovem sofreu duas paradas cardiorrespiratórias e não resistiu. Ana tinha 23 anos saiu de Minas Gerais para o show no Rio.

A jovem estava na grade do show quando desmaiou e foi atendida pelos bombeiros. Ana foi reanimada ainda no estádio, mas teve uma segunda parada cardíaca a caminho do Hospital Municipal Salgado Filho, na zona norte da capital fluminense.

O ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, mandou investigar a falta de água para consumidores em shows. No Twitter/X, várias pessoas reclamaram do calor e da falta de água potável no local.

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias