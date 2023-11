Taylor Swift no Brasil: veja a previsão do tempo para este sábado no Rio

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 18/11/2023 - 11:40 Para compartilhar:

A cantora Taylor Swift fará a segunda apresentação do The Eras Tour neste sábado, 18, no Estádio Nilton Santos (Engenhão), no Rio de Janeiro. O show da artista na noite de ontem, 17, foi marcado por uma tragédia com a morte de uma fã que estava na grade e sofreu de paradas cardiorrespiratórias devido ao calor falta de água. A sensação térmica beirou os 60°C nesta sexta-feira.

As temperaturas neste sábado prometem passar dos 40°C, segundo a previsão do tempo. Já antes das 8h, foi registrada a sensação térmica de 59,3ºC, em Guaratiba, na zona oeste do Rio. A previsão é de temperatura máxima de 43°C, com mínima de 24°C.

Segundo o Sistema Alerta Rio, da prefeitura, a previsão de umidade relativa do ar fica entre 21% e 30% em alguns pontos da cidade, sendo um risco médio na escala. Pancadas de chuva moderada a forte a partir da noite também podem ocorrer, e os ventos estarão moderados, podendo haver rajadas fortes durante as pancadas.

TEMPO HOJE | Sábado (18/11) de calor e tempo instável com previsão de pancadas de chuva moderada a forte a partir da noite. Os ventos estarão moderados, podendo haver rajadas fortes durante as pancadas. Temperatura máxima de 43°C.

