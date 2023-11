Taylor Swift: no 2º dia de show, fãs relatam condições da fila e ‘medo’ após morte

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 18/11/2023 - 15:50 Para compartilhar:

Taylor Swift realiza seu segundo show da “The Eras Tour” no Brasil neste sábado, 18, na cidade do Rio de Janeiro, que passa por uma onda de calor. Ana Clara Benevides, jovem de 23 anos, morreu durante a apresentação da noite de ontem, 17. A reportagem esteve na fila do Engenhão na tarde deste sábado e conversou com fãs a respeito de suas preocupações e das condições do evento. Muitos trouxeram vários copos de água, e também inúmeras ‘sombrinhas’ para proteção do sol.

Mais cedo, a T4F, organizadora, divulgou um comunicado afirmando que proveria “fornecimento de água gratuita nas filas e em todos os acessos e entradas ao estádio e no seu interior” e permitiria a “entrada no estádio com copos de água lacrados”.

Uma fã identificada como Isabella, que veio de Belo Horizonte (MG), comentou: “Muito medo. Hoje acordei com o celular pipocando de mensagens, o pessoal falando para tomar muito cuidado.”

“É um baque para todos os fãs. A gente se solidariza muito e fica com medo. Foi só o primeiro dia e hoje está mais quente que ontem. Se a organização não tomar mais cuidado com os fãs, isso vai ser recorrente, não pode acontecer”, continuou.

Já Anika, que veio de Pelotas (RS), destacou que ficou “bem triste”, mas inicialmente não cogitou deixar de ir ao show de Taylor Swift: “A gente se preparou, veio com 3, 4 litros de água cada uma. Acordamos cedinho para pegar um lugar mais à frente.” Ela ainda relatou que, a depender da situação que encontrasse, poderia desistir, o que não ocorreu. “Caso a gente visse que realmente tivesse algum risco, pensamos até em não entrar”.

Outra fã falou sobre a água fornecida pela produção do show na fila: “Passaram umas águas agora há pouco, mas muito pouco”.

