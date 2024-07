Taylor Swift mobiliza multidão para shows na Itália

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 13/07/2024 - 13:50 Para compartilhar:

MILÃO, 13 JUL (ANSA) – A cantora e compositora americana Taylor Swift se apresentará neste sábado (13), no estádio San Siro, perante a uma multidão de fãs, mesmo em meio à onda de mau tempo que atinge a cidade de Milão, no norte da Itália.

Milhares de “Swifties” fizeram filas quilométricas em frente ao Estádio Giuseppe Meazza para garantir um lugar perto do palco para o primeiro dos dois shows da artista na Itália.

Além disso, Swift deixou seus fãs italianos em êxtase após revelar seu desejo de subir ao palco no país, em uma mensagem publicada no Instagram.

“Esta turnê trouxe consigo muitas novidades. Por exemplo, eu nunca tinha estado na Suíça e este lugar é incrivelmente lindo e eu realmente gostei de poder me apresentar diante de duas multidões maravilhosas em Zurique. É muito estranho pensar que restam apenas sete cidades nesta parte europeia da turnê. A próxima é uma cidade onde estou esperando para tocar há muito tempo: Milão”, escreveu ela.

O evento, que vem sendo comentado há semanas e já causou um impacto econômico total de 176,6 milhões de euros em Milão, marca o retorno da superstar à Itália 13 anos depois de sua última apresentação.

A longa ausência fez diversas pessoas acamparem em frente ao San Siro, mesmo com fortes chuvas, e gastarem valores absurdos para garantir um ingresso.

Conforme noticiado pela Codacons, associação italiana de defesa dos direitos dos consumidores, foram vistos bilhetes online à venda por até 13 mil euros. Por causa dos valores exorbitantes, o órgão apresentou uma denúncia ao Ministério Público.

A passagem de Swift pela Itália também está marcada pela criação de um mural em Milão. Na obra, a cantora é retratada de costas como Kim Kardashian na capa da revista Paper e relembra a rivalidade entre as duas estrelas, além de dar ênfase à nova música “thanK you aIMee”, com a qual Taylor aparentemente “desprezou” Kim. (ANSA).