Taylor Swift mobiliza filas por livros e vinis em Black Friday nos EUA

Os fãs da cantora americana Taylor Swift garantiram que as cerca de duas mil lojas da Target nos Estados Unidos tivessem filas na sexta-feira, 29, para adquirir cópias do novo livro da “Eras Tour” e do álbum de vinil da artista.

A rede de lojas apostou em uma parceria com Swift, que conquistou recordes de público e de reprodução em plataformas de áudio em sua turnê mais recente, para se recuperar de uma longa sequência de vendas ruins.

Deu certo. Os fãs da cantora começaram a formar filas ao lado de unidades da Target às 5h da manhã, mesmo sob temperaturas congelantes. A maioria estava ali para comprar produtos relacionados à artista.

“Está muito frio, mas estamos aqui para comprar o livro da turnê de Taylor Swift e seu último lançamento em vinil”, disse Carlos Miracle, de 31 anos, na fila de uma loja em Chicago.

Os pais de adolescentes estavam prontos para comprar o livro da turnê de Taylor com preço de US$ 39,99 (cerca de R$ 238,91, pela cotação atual). A varejista também disponibilizou versões em vinil e CD de “The Tortured Poets Department: The Anthology” pela primeira vez, contendo 35 faixas, que inclui quatro músicas acústicas como bônus.

A versão em vinil sai por US$ 59,99 (R$ 358,40), e o CD custa US$ 17,99 (R$ 107,48), de acordo com site da Target. Em Los Angeles, Landon McCall, um contador de 31 anos, disse ter ido pelo vinil, mas decidiu comprar o livro também. Segundo ele, um funcionário da Target fez o alerta: “isso vai acabar rápido. Todo mundo está querendo. Já vendi 30 unidades em 30 minutos nesta manhã”.

Os números de Swift

Os marcos comerciais da cantora geraram um fenômeno que economistas chamam de “Swiftflação”. Em maio de 2024, ela lançou seu álbum mais recente, o “The Tortured Poets Department”, aumentando as vendas do setor de entretenimento da varejista em quase 10%.