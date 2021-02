Taylor Swift lança álbum: Entenda por que a preocupação de torcedores do Flamengo contra o Corinthians 'Perdemo': Com Rubro-Negro precisando da vitória, internautas recordam curiosidade entre artista e Timão. Conheça a brincadeira e veja os números da 'craque invicta'

A cantora Taylor Swift pode ajudar o Corinthians mais uma vez no próximo domingo. Após ela anunciar uma nova versão do álbum “Fearless” com músicas inéditas, os torcedores do Flamengo, nesta quinta-feira, recordaram o retrospecto positivo da artista em jogos do Corinthians e já lamentaram a “derrota”. O LANCE! explica a brincadeira que movimentou o Twitter.



+ Reta final! Simule os útlimos jogos do seu time no Brasileirão

Segundo levantamento do perfil “Timão Dados”, o Corinthians nunca perdeu antes e depois de um lançamento de álbum dela. Em dezembro, a norte-americana lançou o álbum “Evermore”. Antes de mostrar as novas canções, o Timão havia empatado contra o Fortaleza e depois superou o São Paulo. Na época, o clube chegou a brincar nas redes sociais com o fato.

E as coincidências não param por aí. Em 2006, Taylor lançou um de seus primeiros álbuns e o resultado foi 100% favorável ao Timão. O Corinthians bateu o Cruzeiro e o Palmeiras. O mesmo se repetiu em 2008, 2010, 2012, 2014, 2017, 2019, e 2020: entre vitórias e empates, o Corinthians segue sem perder perto de datas festivas para os apaixonados pela cantora.

Confira os números abaixo:

sempre que a taylor swift lança um album o corinthians nao perde e ela ta prestes a lançar mais um pic.twitter.com/wWVfFAGADf — gabriel gol e scapaeta (@ehomenck) February 11, 2021

E MAIS:

Precisando de três pontos para garantir a liderança do Brasileirão na próxima rodada, o Flamengo enfrenta o Alvinegro, no Maracanã, no próximo domingo. O resultado antes do álbum animar os fãs foi o empate em 3 a 3 com o Athetico. A escrita pode definir se o Timão conseguirá se manter firme pela classificação na Libertadores ou se o Rubro-Negro poderá colocar uma mão na taça.

Os números voltaram a ser assunto nas redes. Mesmo com o lamento dos rubro-negros, alguns torcedores avisaram que Taylor lançaram apenas algumas canções, o que pode “quebrar o feitiço”. Contudo, nem mesmo os flamenguistas mais supersticiosos preferem desmerecer a coincidência.

“Perdemo”! Veja o que disseram algumas pessoas nas redes:

flamengo *precisando ganhar do corinthians* taylor swift — erikititita | 12 anos de escravidão (@eri_kititita) February 11, 2021

Taylor Swift vai lançar a regravação de Love Story hoje, será que vai dar sorte pro Corinthians ou só funciona quando é álbum novo?? De qualquer modo eu sugiro que a Mulambada abra o olho — Vanessa Nunes ⚽️ (@vnuneso) February 11, 2021

Flamenguistas vendo que a Taylor Swift vai lançar música essa semana e o Flamengo joga contra o Corinthians domingo pic.twitter.com/nbgJak3NYq — ele lá com boy e eu de cá com gérl (@Deboracampos96) February 11, 2021

Avisa que foi a Taylor Swift, ela anunciou álbum pic.twitter.com/zHGrEReNnq — orlandinho (@orlandinhox) February 11, 2021

E MAIS:

Veja também