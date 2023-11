Taylor Swift lamenta morte de fã em show no Rio de Janeiro

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 18/11/2023 - 14:45 Para compartilhar:

A cantora americana Taylor Swift lamentou neste sábado (18) a morte de uma fã de 23 anos no Rio de Janeiro, durante o primeiro show de sua turnê no Brasil, para um público de 60.000 pessoas.

Ana Clara Benevides Machado faleceu na sexta-feira depois que passou mal no início do show. “Não acredito que estou escrevendo essas palavras, mas é com o coração partido que digo que perdemos uma fã hoje à noite, antes do meu show”, escreveu a cantora em sua conta no Instagram.

“Eu nem posso explicar para vocês o quanto eu estou devastada”, acrescentou a artista.

A Secretaria de Saúde do município do Rio de Janeiro informou que a jovem faleceu às 20H50 de sexta-feira (17) depois de passar mal e sofrer uma parada cardiorrespiratória dentro do estádio Nilton Santos, que recebeu o show, parte da The Eras Tour.

“Foram feitas manobras de reanimação, mas, infelizmente, ela não resistiu. Neste momento, não se consegue precisar a causa da morte que será investigada pelo IML”, afirma uma nota da Secretaria.

A morte aconteceu no momento em que grande parte do Brasil enfrenta temperaturas sufocantes.

Na sexta-feira, a sensação térmica chegou a 59,3 graus em partes do Rio de Janeiro.

A organização do evento foi muito criticada por uma restrição à entrada no estádio com garrafas de água, apesar das temperaturas elevadas.

O Ministério da Justiça publicou neste sábado uma resolução que obriga a organização de espetáculos a permitir a “entrada de garrafas de água de uso pessoal, em material adequado, aos estádios”, além de exigir que as empresas produtoras de espetáculos com alta exposição ao calor disponibilizem água potável gratuita em “ilhas de hidratação” de fácil acesso.

“É inaceitável que as pessoas sofram, desmaiem e até morram por falta de acesso à água”, afirmou o ministro Flávio Dino, embora a causa do falecimento ainda não tenha sido determinada.

msi/dga/fp/yr

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias