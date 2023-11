Taylor Swift lamenta morte de fã em show: ‘Coração dilacerado’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 18/11/2023 - 4:30 Para compartilhar:

Taylor Swift usou os stories do Instagram na madrugada deste sábado, 18, para lamentar um acontecimento fatal durante seu show no Rio de Janeiro na sexta-feira, 17. Devido ao calor, a estudante Ana Benevides sofreu duas paradas cardíacas e morreu a caminho do hospital.

Em uma carta escrita à mão, a cantora americana declarou que a morte de uma fã era a “última coisa que pensou que aconteceria ao trazer a turnê para o Brasil”. Ela deu início à temporada de shows da “The Eras Tour” no Rio de Janeiro no Estádio Nilton Santos – Engenhão, com termômetros ultrapassando os 40ºC.

“Eu não posso acreditar que estou escrevendo essas palavras, mas é com um coração dilacerado que digo que perdemos uma fã mais cedo na noite de hoje, antes do meu show. Eu nem posso dizer o quão devastada estou com isso. Eu tenho muito poucas informações além do fato de que ela era incrivelmente linda e jovem demais”, começou Taylor.

“Eu não vou conseguir falar sobre isso no palco, porque me sinto sobrecarregada pelo luto quando sequer tento. Quero dizer agora que sinto essa perda profundamente, e meu coração quebrado está com sua família e amigos. Essa é a última coisa que eu pensei que aconteceria quando nós decidimos trazer essa turnê para o Brasil”, concluiu.

Fã da cantora, Ana Benevides era natural de Sonora (MS). Seu falecimento foi confirmado por um familiar à “Folha de S.Paulo”.

Segundo o portal, a jovem estava na grade do show quando desmaiou, ainda no início da apresentação, e foi atendida pelos bombeiros. Ela foi reanimada por cerca de 40 minutos no estádio, mas teve uma segunda parada cardíaca a caminho do Hospital Municipal Salgado Filho (RJ) e não resistiu.

