Taylor Swift ganha homenagem emocionada do ex, Taylor Lautner

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 08/07/2023 - 21:29 Compartilhe

A passagem da “The Eras Tour” de Taylor Swift por Kansas City, nos Estados Unidos, contou com uma participação especial na noite da última sexta-feira, 7. Taylor Lautner, ator conhecido pela participação na franquia Crepúsculo e com quem a cantora teve um romance em 2009, subiu ao palco e fez um discurso emocionado em homenagem à ex.

“Só queria dizer uma coisa rápida. Eu te respeito tanto, não só pela cantora, compositora e artista que você é, mas verdadeiramente pela humana que você é”, disse o ator, com a voz embargada. “Você é amável, humilde, gentil e eu me sinto honrado de te conhecer.”

O momento no palco foi dividido com a atriz Joey King e a atual esposa do ator, Taylor Dome. Os três estrelam o mais recente clipe de Taylor Swift, I Can See You, que também foi disponibilizado na sexta e é dirigido pela própria artista. A música, até então inédita, faz parte da regravação do álbum Speak Now, lançado originalmente em 2010.

Nos bastidores do show, Taylor Swift, Taylor Lautner e Taylor Dome aproveitaram para recriar o meme do homem-aranha e posaram um apontando para o outro. “O conto dos três Taylors”, brincou a cantora no Instagram.

Siga a Istoé no Google News e receba alertas sobre as principais notícias