Taylor Swift faz história como a primeira artista a ganhar Álbum do Ano 4 vezes

Taylor Swift fez história no 66º Grammy Awards, levando para casa o quarto Grammy recorde de álbum do ano. Ela também usou sua primeira vitória esta noite, de melhor álbum vocal pop, para anunciar um novo álbum, “The Tortured Poets Department”.

A cantora ficou sem palavras no palco ao ganhar o álbum do ano por “Midnights”, tornando-se a primeira artista a ganhar o prêmio quatro vezes. (Anteriormente, ela estava empatada com Frank Sinatra, Stevie Wonder e Paul Simon, que ganharam três cada.)

Em uma noite dominada por indicações de mulheres nas principais categorias, Taylor Swift, SZA e Miley Cyrus foram os destaques do Grammy 2024.

Miley Cyrus recebeu seus dois primeiros prêmios Grammy, com gravação do ano e melhor performance solo pop, ambos pela música “Flowers”.

Já SZA, que tinha o maior número de indicações esse ano, levou três troféus, entre eles, de melhor canção de R&B. Victória Monét levou recebeu o prêmio de artista revelação.

As brasileiras Astrud Gilberto e Rita Lee foram lembradas entre as homenagens a artistas que morreram. Tony Bennett, Sinéad O’Connor e Tina Turner também receberam tributos.

