Taylor Swift é intimada a depor em caso de Blake Lively e Justin Baldoni

A cantora Taylor Swift foi intimada a depor como testemunha no embate judicial travado entre a atriz Blake Lively e o ator e diretor Justin Baldoni, que envolve os bastidores do filme É Assim que Acaba. Segundo representantes da artista pop, a intimação é um esquema para gerar “clickbait para tabloides”, já que seu envolvimento com o filme está limitado ao licenciamento de uma canção para a trilha sonora.

O envolvimento de Swift com o caso começou em janeiro deste ano, quando Baldoni moveu um processo contra Lively, pedindo cerca de US$ 400 milhões em indenização por difamação, quebra de contrato e extorsão.

Taylor é citada como uma apoiadora de Lively nos documentos anexados pelos advogados do ator e diretor. Ele acusa a atriz de usar sua amizade com a cantora para ganhar mais controle criativo sobre o filme. Segundo ele, Lively teria sugerido que poderia “mudar de ideia” sobre falar com a estrela pop para pedir autorização do uso da música no filme caso Baldoni não acatasse suas mudanças no texto.

De acordo com os representantes de Baldoni, Taylor teria ficado a favor de uma modificação importante no roteiro do filme feita por Lively, e teria dito isso durante uma reunião com Baldoni na casa da atriz em Nova York, em que também estaria presente Ryan Reynolds, marido da protagonista do filme.

Em janeiro deste ano, uma suposta mensagem de voz enviada por Baldoni para Lively foi publicada online por ele. Na mensagem, o diretor parece falar sobre a cena reescrita por Lively, e apresentada na reunião com Taylor e Reynolds.

Todos nós deveríamos ter amigos assim, tirando o fato de que eles são duas das pessoas mais criativas do mundo”, diz a voz no áudio, referindo-se a Swift e Reynolds. “Vocês três juntos, é inacreditável.”

“Essa manobra pareceu menos um pedido profissional e mais uma extorsão”, diz o documento de Baldoni, segundo o portal E!. “Segurar o marketing do filme como refém para obter controle criativo.”

O que dizem os representantes de Taylor Swift

Em comunicado enviado à imprensa americana, a assessoria da cantora criticou a intimação.

“Taylor Swift nunca pisou no set deste filme, não esteve envolvida em nenhuma decisão de elenco ou criativa, não compôs a trilha sonora, nunca viu uma edição ou fez qualquer sugestão sobre o filme, nem assistiu a É Assim que Acaba até semanas após seu lançamento público, e estava viajando pelo mundo durante 2023 e 2024 como atração principal da maior turnê da história”, diz o comunicado, segundo a EW.

“A conexão que Taylor tinha com este filme era permitir o uso de uma música, My Tears Ricochet. Considerando que seu envolvimento foi o licenciamento de uma música para o filme, o que outros 19 artistas também fizeram, esta intimação documental foi elaborada para usar o nome de Taylor Swift para atrair o interesse público, criando um chamariz para tabloides em vez de focar nos fatos do caso”, conclui a nota.

Entenda o caso

A disputa entre Lively e Baldoni começou no ano passado, após o lançamento cinematográfico da adaptação do livro homônimo de Colleen Hoover.

O afastamento entre os dois foi especulado durante a campanha de lançamento da obra, e ganhou desdobramentos posteriores. Alguns meses depois de o filme ser lançado, Blake apresentou uma queixa formal, alegando que foi assediada durante as filmagens, e que Baldoni teria contratado uma agência de comunicação para arquitetar uma campanha de difamação contra ela nas redes sociais. Além de dirigir, ele também interpreta um dos personagens centrais da história.

Baldoni negou as alegações e respondeu às queixas com um processo de US$ 400 milhões contra Lively e Reynolds. Ele acusa o casal de atores de extorsão, difamação e invasão de privacidade, alegando ainda que os dois “sequestraram” o filme com modificações significativas no roteiro.

Lively pediu arquivamento do processo movido por Baldoni. A defesa da atriz tem como argumento uma mudança na legislação do Estado da Califórnia, que proíbe que processos de difamação sejam usados como arma em resposta a acusações de abuso sexual. O pedido de arquivamento ocorreu após Ryan Reynolds solicitar a remoção de seu nome da ação.