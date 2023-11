Taylor Swift é homenageada em projeção no Cristo Redentor

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 17/11/2023 - 14:13 Para compartilhar:

(ANSA) – BRASILIA, 17 NOV – A cantora norte-americana Taylor Swift foi homenageada no Rio de Janeiro na noite desta quinta-feira (16) com uma projeção sobre o monumento do Cristo Pouco depois das 21h (horário de Brasília) as luzes vestiram a estátua situada no alto do morro do Corcovado com a mensagem “Bem-vinda ao Brasil” A blusa de luzes do Cristo se assemelhava a um figurino usado pela pop-star no videoclipe do antigo hit “You belong with me”.

A arte da projeção foi feita por Gabriel Dadam, membro do fã clube de Taylor.

Após a passagem da turnê pela Argentina na semana passada, a estrela realiza nesta sexta faz sua primeira apresentação no estádio Nilton Santos.

Em troca da homenagem, o reitor do Santuário do Cristo, o padre Omar, curador desse tipo de ação, pediu aos fâs doações para a entrega de 20 mil unidades de panetones e água para a população em situação de vulnerabilidade.

A proposta do religioso visa mobilizar os cariocas contra a exclusão social lembrando o Dia Mundial dos Pobres, no próximo 19 de novembro, data instituída pelo papa Francisco. (ANSA).

