Taylor Swift é flagrada dando gorjetas a funcionários do Grammy

Taylor Swift foi flagrada dando gorjetas aos funcionários do Grammy. Em um vídeo que circula nas redes sociais, é possível ver a cantora pop conversando com as pessoas que estavam trabalhando nos bastidores do evento.

As imagens começaram a circular nesta terça-feira, 11. É possível ver a artista agradecendo os funcionários. “Muito obrigada por seu trabalho duro”, disse.

“Agradecemos muito a vocês”, disse um funcionário a cantora.

Taylor Swift foi indicada a seis categorias da premiação, mas não venceu nenhuma. Ela concorria aos prêmios de Álbum do Ano, Melhor Álbum Vocal de Pop, Canção do Ano, Gravação do Ano, Melhor Vídeo Musical e Melhor Performance Pop Duo ou Grupo.

No domingo, 9, a cantora pop marcou presença no Super Bowl para assistir seu namorado, Travis Kelce, jogar pelo Kansas City Chiefs. Quando ela apareceu no telão, foi vaiada pela plateia.