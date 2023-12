Taylor Swift é eleita Personalidade do Ano da revista Time

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 06/12/2023 - 12:43 Para compartilhar:

A revista Time designou nesta quarta-feira (6) a estrela pop americana Taylor Swift como personalidade do ano de 2023, caracterizando-a como uma força da natureza e “heroína da própria história”.

Swift quebrou recordes da indústria em 2023, tanto com sua turnê, em que os fãs apaixonados se aglomeraram para assisti-la ao vivo, quanto no registro filmado desta performance mundial, filme que deve acumular US$ 2 bilhões (R$9,9 bilhões) em receitas.

“Taylor Swift encontrou uma maneira de transcender fronteiras e ser uma fonte de luz (…) Swift é uma rara pessoa que é, ao mesmo tempo, escritora e heroína de sua própria história”, escreveu o editor-chefe da Time, Sam Jacobs, em um comunicado.

“Muito do que Swift conquistou em 2023 está além do que se pode medir. Ela mapeou sua jornada e compartilhou o resultado com o mundo: se comprometeu a validar os sonhos, sentimentos e experiências de pessoas, especialmente mulheres, que se sentiam negligenciadas e normalmente subestimadcas”.

Neste ano, o sucesso da cantora de “Cruel Summer”, de 33 anos, foi marcado pela estreia do filme “The Eras Tour”, que arrecadou US$ 92,8 milhões (R$ 459,5 milhões).

As vendas antecipadas de ingressos para o filme chegaram a US$ 100 milhões (R$ 495,1 milhões) em todo o mundo, de acordo com a operadora de teatro AMC, sendo este o longa-metragem de um show mais vendido da história.

Os fãs “tiveram que se esforçar muito para conseguir os ingressos. Eu queria fazer um show que durasse mais do que eles imaginassem, porque isso me faz sentir bem ao sair do estádio”.

Este ano, o romance de Swift com o jogador do Kansas City Chiefs, Travis Kelce, também arrastou uma nova onda de fãs à NFL, enquanto seus milhares de seguidores nas redes sociais acompanhavam o caso.

“Por construir um mundo próprio que criou um lugar para tantos, por transformar sua história em uma lenda global, por trazer alegria a uma sociedade que precisa desesperadamente dela, Taylor Swift é a Personalidade do Ano de 2023 da TIME”, disse Jacobs.

– Sensação –

A turnê “Eras” possui, atualmente, mais de 145 datas.

De acordo com a Pollstar, revista especializada na indústria de concertos, cada show gera US$ 13 milhões (R$ 64,3 milhões) em receitas, o que elevaria o total da turnê para cerca de US$ 1,9 bilhão (R$ 9,4 bilhões).

Nenhum artista ou grupo ultrapassou anteriormente o patamar simbólico de US$ 1 bilhão (R$ 4,9 bilhões).

A mídia social foi a ferramenta definitiva de Swift, pela qual ela manteve contato com os fãs.

Nascida na Pensilvânia, Swift começou a escrever canções country no violão no início da adolescência.

Seu pai mudou de emprego, em serviços financeiros, e foi para Nashville, capital da música country, a fim de conseguir uma chance para a filha.

Depois de conquistar um público cada vez maior com suas canções country introspectivas, Swift mudou para uma direção totalmente pop em seu quinto álbum de estúdio – “1989”, que leva o nome de seu ano de nascimento.





“O que faz de Swift um fenômeno cultural não é apenas sua habilidade e versatilidade musical, mas a autenticidade que ela coloca em cada nota e verso”, disse a revista Forbes em um artigo publicado em outubro.

O primeiro prêmio de Personalidade do Ano da Time foi apresentado em 1927.

