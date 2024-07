Taylor Swift é considerada a 8ª guitarrista mais influente do mundo; confira a lista

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 03/07/2024 - 10:08 Para compartilhar:

A cantora Taylor Swift é considerada a oitava guitarrista mais influente do mundo dos últimos 20 anos, de acordo com uma pesquisa realizada pela varejista britânica GuitarGuitar. Publicada no portal “Ultimate Guitar”, a lista inclui a diva pop ao lado de outros nomes consagrados do rock mundial.

Para determinar o elenco, um levantamento foi feito com mil entrevistados do Reino Unido. O resultado foi destaque para, além da cantora, nomes como John Frusciante, do Red Hot Chilli Peppers, e Alex Turner, do Arctic Monkeys.

Veja a lista completa:

Os 20 guitarristas mais influentes do mundo dos últimos 20 anos

John Frusciante (Red Hot Chili Peppers) Alex Turner (Arctic Monkeys) John Mayer Sam Fender Jonny Greenwood (Radiohead) Chris Shiflett (Foo Fighters) Ed O’Brien (Radiohead) Taylor Swift Tom DeLonge (Blink-182) Simon Neil (Biffy Clyro) Jim Root (Slipknot) Keith Urban John 5 (Mötley Crüe) Brad Paisley Troy Van Leeuwen (Queens Of The Stone Age) Albert Hammond Jr. (The Strokes) H.E.R. Adam Hann (The 1975) Ed Sheeran Julien Baker