Taylor Swift doa cerca de R$ 28 milhões aos afetados pelo furacão Milton

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 10/10/2024 - 8:18

Artistas dos Estados Unidos fizeram doações para os afetados pelo furacão Helene, que passou pelo país há duas semanas, e pelo furacão Milton, que atingiu a Flórida na quarta-feira, 9.

Taylor Swift, por exemplo, doou US$ 5 milhões, cerca de R$ 28 milhões, para ajudar as vítimas da tragédia, segundo o “TMZ”.

A cantora doou o dinheiro para a “Feeding America”, uma organização que visa arrecadar suprimentos para abastecer centenas de banco alimentícios pelo país.

Com a doação, Taylor ajudará comunidades a se reconstruírem e se recuperarem da passagem desse último furacão.

Rainha do country, Dolly Parton também fez sua parte para ajudar as vítimas, dando US$ 1 milhão (cerca de R$ 5,5 milhões) em seu nome e mais US$ 1 milhão em nome de seu parque temático e resort, o “Dollywood”, localizado no Tennessee, também nos EUA.

Os cantores Luke Combs e James Taylor estão preparando um show especial para arrecadar fundos e apoiar as vítimas.