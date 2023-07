Taylor Swift continua na jornada para o ‘resgate de sua voz’

Mauro Balhessai Mauro Balhessa - https://istoe.com.br/author/maurobalhessa/ 08/07/2023 - 15:15 Compartilhe

No mesmo dia do relançamento do álbum “Speak Now (Taylor’s Version)”, nesta sexta-feira, 7, Taylor Swift aproveitou para liberar o clipe “I Can See You” durante seu show em Kansas City, Missouri (EUA).

Para a estreia, Taylor levou para o palco o elenco do clipe de lançamento, com destaque para Taylor Lautner – ator e amigo a quem se destina a canção “Back to December”. Vale lembrar que Lautner e Swift eram um casal nas eras de “Fearless” e “Speak Now”.

i can’t believe yesterday was real.. wdym taylor lautner was doing backflips on stage at taylor swift’s concert in the year 2023??? pic.twitter.com/hw8yelxf3B — yas (@misamericana) July 8, 2023

+ Taylor Swift lança regravação de seu álbum ‘Speak Now’

+ Mansão de Taylor Swift nos Estados Unidos é invadida

Presley Cash e Joey King, outras duas atrizes, que participaram do clipe, e que estiveram em “Mean”, também estavam presentes.

O show foi uma celebração do novo álbum, incluindo no set list uma das músicas mais próximas aos fãs brasileiros, a “Long Live”, que na versão original conta com a participação de Paula Fernandes.

Clipe

Taylor, que escreveu e dirigiu o clipe, incluiu easter eggs, como o vestido usado por King em “Mean”, o violão de diamantes e seu banjo.

No final do vídeo, a cantora entra em uma van que vai em direção a uma placa com a inscrição “1989 TV”, a qual indica a próxima “era” a ser regravada pela cantora – Taylor teve problemas com direitos autorais e está refazendo seus discos antigos.

Vale destacar que agora Swift é detentora dos quatro maiores debuts no Spotify: com “Midnights”, “Red TV”, “Folklore” e “Speak Now Taylor’s Version” – este último contou com 126 milhões de streams na plataforma.

Assista abaixo ao novo clipe de Taylor Swift:

Siga a Istoé no Google News e receba alertas sobre as principais notícias