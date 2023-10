Taylor Swift conquista bilheterias da América do Norte com ‘The Eras Tour’

AFPi AFP - https://istoe.com.br/autor/afp/ 15/10/2023 - 18:15 Compartilhe

Após esgotar todos os ingressos para sua turnê em grandes estádios, a superstar do pop Taylor Swift encheu as salas de cinema de fãs: seu filme de shows arrecadou cerca de US$ 96 milhões em seu fim de semana de estreia na América do Norte, quebrando recordes na categoria.

“É uma estreia nacional sensacional”, disse o analista David A. Gross, da Franchise Entertainment Research.

As vendas de ingressos para “Taylor Swift: The Eras Tour”, que inclui cenas de três shows, ficaram abaixo de algumas estimativas para o período de sexta-feira a domingo. No entanto, continuaram sendo “números gigantescos” que eclipsaram outros filmes de shows, destacou Gross.

Até agora, os filmes de shows mais lucrativos haviam sido “Justin Bieber: Never Say Never” (2011), que encerrou com uma receita total de US$ 73 milhões, e “Michael Jackson’s This Is It” (2009), com US$ 72,1 milhões.

Swift superou esses filmes em três dias, tornando este fim de semana o mais lucrativo desde os lançamentos simultâneos de “Barbie” e “Oppenheimer”, no verão no hemisfério norte.

O filme, produzido com velocidade incomum, estreou com alguns toques especiais ao estilo Swift. Os cinemas AMC, que o distribuíram, quebraram a prática habitual e encorajaram os espectadores a dançar, cantar, tirar fotos com seus celulares e, de forma geral, agir como se estivessem em um show de verdade, criando o que um crítico chamou de uma “celebração delirante e vertiginosa da Swiftmania”.

Em segundo lugar no fim de semana ficou a aterrorizante sequência da Blumhouse e Universal, “O Exorcista: O Devoto”, com uma arrecadação estimada de US$ 11 milhões, de acordo com o site especializado Exhibitor Relations. Leslie Odom Jr. e Ann Dowd estrelam este filme de terror, 50 anos após o original de 1973.

Em terceiro lugar ficou o filme animado “Patrulha Canina”, da Paramount, com US$ 7 milhões. Taraji P. Henson, Chris Rock, Serena Williams e McKenna Grace emprestam suas vozes aos filhotes da patrulha canina.

O quarto lugar foi para “Jogos Mortais X”, da Lionsgate, com US$ 5,7 milhões em bilheteria, e o quinto lugar foi para o filme de ficção científica da 20th Century, “Resistência”, com US$ 4,3 milhões.

Os cinco filmes seguintes dos dez mais assistidos foram:

6.- “A Noite das Bruxas” (US$ 2,1 milhões)

7.- “The Blind” (US$ 2 milhões)

8.- “A Freira 2” (US$ 1,6 milhões)

9.- “O Protetor: Capítulo Final” (US$ 960 mil)

10.- “Dinheiro Fácil” (US$ 920 mil)

