Taylor Swift completa 35 anos: veja 10 curiosidades sobre a carreira e a vida da cantora

Não é novidade para ninguém que Taylor Swift coleciona recordes. Depois do lançamento de seu décimo primeiro álbum, The Tortured Poets Department, a cantora conquistou alguns dos mais recentes: artista com mais streams em um único dia no Spotify, álbum mais tocado em um dia, artista mais ouvida do ano na plataforma e até discos de vinil mais vendidos em um só dia.

No Grammy 2024, Taylor se tornou a primeira artista a vencer quatro vezes a categoria de Álbum do Ano, com Midnights.