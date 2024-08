Taylor Swift cancela shows em Viena após plano de atentado

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 07/08/2024 - 20:20 Para compartilhar:

A cantora Taylor Swift cancelou três shows que faria em Viena nesta semana, depois que a polícia da Áustria descobriu um plano de atentado islamista contra uma das apresentações da superestrela americana.

“Após a confirmação das autoridades de um plano de atentado terrorista no estádio Ernst Happel, não temos outra opção a não ser cancelar os três concertos pela segurança de todos”, explicou no Instagram o Barracuda Music, organizador dos shows. O valor dos ingressos será reembolsado em um prazo de dez dias.

A polícia havia anunciado pouco antes a prisão de duas pessoas, incluindo um austríaco de 19 anos acusado de planejar um atentado contra os shows da artista. O jovem, que havia jurado “lealdade” ao grupo jihadista Estado Islâmico (EI), foi preso em uma operação especial perto da capital, informou o diretor-geral de Segurança Pública, Franz Ruf.

“Descobrimos ações preparatórias centradas nos shows de Taylor Swift em Viena”, acrescentou, detalhando que foram apreendidas “substâncias químicas” na residência do suspeito.

Um cúmplice do suspeito também foi preso em Viena. Os dois indivíduos haviam se “radicalizado na internet”, segundo os primeiros elementos da investigação. Autoridades prometeram reforçar as medidas de segurança e o controle na entrada do estádio, o que não foi suficiente para tranquilizar os organizadores.

– ‘Sem palavras’ –

Nos grupos oficiais de WhatsApp dos fãs da cantora, o pânico se espalhou após a divulgação da notícia. A estudante Marie Sereinig, 15, que viajou do sul do país com sua tia para assistir ao show, disse que entende a decisão da cantora: “Estou chocada e muito triste, mas entendo que Taylor não arrisque subir ao palco nessas condições.”

Assim como Marie, outros fãs expressaram tristeza. “Não tenho palavras”, disse a estudante Flora Zoe Koberwein, 20. “É uma grande decepção” para todo o público”, comentou no X o chanceler austríaco, Karl Nehammer, comemorando que “a ameaça” tenha sido identificada e combatida a tempo, evitando “uma tragédia”.

Taylor Swift, 34, apresentaria-se de amanhã até sábado em Viena, dentro da turnê “The Eras Tour”. Mais de 170 mil fãs eram esperados.

A Áustria aumentou suas medidas de prevenção desde o atentado jihadista de novembro de 2020, que deixou quatro mortos e foi o primeiro registrado no país, de 9,1 milhões de habitantes.