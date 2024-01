Taylor Swift beija namorado em campo após time avançar para o Super Bowl 2024

Diego Sousai Diego Sousa - https://istoe.com.br/autor/diego-sousa/ 29/01/2024 - 1:21 Para compartilhar:

Taylor Swift beijou o namorado Travis Kelce em campo enquanto o seu time, os Chiefs, comemoravam a classificação para o Super Bowl 2024 com uma vitória por 17 a 10 sobre os Ravens no jogo deste domingo em Baltimore.

Ela esteve em campo para a entrega do Troféu Lamar Hunt ao campeão da AFC Chiefs, além dos pais de Kelce, Ed e Donna Kelce.

Life is good for Travis Kelce pic.twitter.com/Pdogmhg6pg — NFL on CBS 🏈 (@NFLonCBS) January 28, 2024

Os Chiefs, campeões do Super Bowl do ano passado, defenderão seu título contra o 49ers, vencedor do jogo do campeonato NFC de domingo contra o Lions.

Kelce, 34, não apenas marcou o primeiro touchdown da disputa do campeonato, mas também eclipsou o recorde de recepção de Jerry Rice na pós-temporada de 151 recepções depois de conseguir sua sétima recepção para colocá-lo em 152.

Swift comemorou o placar de Kelce no primeiro tempo em seu camarote no M&T Bank Stadium, onde se juntou a seus amigos Keleigh Teller, esposa do astro de “Top Gun: Maverick” Miles Teller e Brittany Mahomes, que é casada com o quarterback do Chiefs, Patrick Mahomes.

Resta saber se Swift estará presente no Super Bowl do próximo mês no Allegiant Stadium em Las Vegas, enquanto ela retoma a etapa internacional de seu blockbuster Eras Tour no início de fevereiro.

Swift tem apresentações agendadas em Tóquio de 7 a 10 de fevereiro – um dia antes do início do Super Bowl LVIII, no domingo, 11 de fevereiro.

A estrela pop estará em turnê durante grande parte de 2024, levando a Eras Tour para Austrália, Cingapura e Europa no primeiro semestre do ano. Há rumores de que Kelce poderia se juntar a ela em turnê durante a pré-temporada.

