Rio – Taylor Swift confirmou que vem ao Brasil em 2020. O site oficial da cantora informa que ela vai se apresentar no país no dia 18 de julho, em São Paulo, no Allianz Parque. No entanto, os fãs repararam que o nome da cidade está escrito errado: Soa Paulo. A gafe já virou piada nas redes sociais.

A produtora Time For Fun confirmou o show mas não deu mais detalhes. “O sonho se realizou: Taylor Swift vem para o Brasil!”, disse em comunicado.