Taylor Swift adia show no Rio devido a ‘temperaturas extremas’ (comunicado)

A estrela pop americana Taylor Swift anunciou, neste sábado (18), o adiamento de seu segundo show no Rio de Janeiro devido às “temperaturas extremas”, depois da morte de uma fã na véspera durante sua primeira apresentação, em circunstâncias ainda não esclarecidas.

“Escrevo a vocês do meu camarim no estádio. A decisão foi de adiar o show desta noite devido às temperaturas extremas no Rio”, informou a artista em nota compartilhada em sua conta no Instagram, enquanto várias cidades do Brasil enfrentam uma onda de calor com sensações térmicas que passam dos 50º C.

