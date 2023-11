Taylor Swift adia show deste sábado no Rio de Janeiro

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 18/11/2023 - 17:39 Para compartilhar:

A cantora Taylor Swift anunciou por meio dos stories no Instagram que decidiu adiar o show deste sábado, 18, no Estádio Nilton Santos, conhecido como Engenhão, no Rio de Janeiro.

“Estou escrevendo isso de dentro do meu camarim no estádio. A decisão foi tomada de adiar o show desta noite devido às temperaturas extremas no Rio. A segurança e o bem-estar dos meus fãs, dos artistas do palco, e da minha equipe, tem que vir, e sempre virá, em primeiro lugar”, escreveu a cantora.

