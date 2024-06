Taylor Momsen é mordida por morcego em show de turnê do AC/DC; veja vídeo

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 01/06/2024 - 12:01 Para compartilhar:

A cantora Taylor Momsen, vocalista do grupo The Pretty Reckless, foi mordida por um morcego durante a abertura de um show para a banda AC/DC, na Espanha. O caso aconteceu na quarta-feira, 29, quando Taylor foi atingida na perna. Ela começou o tratamento contra a raiva após a apresentação, o que incluiu receber uma dose de vacina.

Apesar do susto, ela parece ter curtido a situação e chamou o morcego de “fofo”. “Momento ROCK AND ROLL!”, escreveu no Instagram. “Eu devo ser uma bruxa de verdade”, gritou para a plateia enquanto era auxiliada por produtores. Além de liderar a banda, Momsen é famosa por atuar em séries como Gossip Girl.

