Taylor Fritz vence De Minaur de virada e torce por ajuda de Sinner no ATP Finals

Estadão Conteúdo - 14/11/2024 - 13:18

O americano Taylor Fritz conseguiu um importante resultado nesta quinta-feira, em Turim, para manter vivo o objetivo de se garantir nas semifinais do ATP Finals, torneio que reúne os oito melhores tenistas da temporada. O atual número cinco do mundo precisou de 2h09 para derrotar Alex de Minaur (9º do ranking) por 2 sets a 1, parciais de 5/7, 6/4 e 6/3. O revés decretou a eliminação do tenista australiano.

O triunfo, que veio de virada, deixa Fritz agora na torcida pelo italiano Jannik Sinner. Para seguir no torneio, ele precisa que o atual líder da lista da ATP vença um set contra o russo Daniil Medvedev.

Na partida, o australiano apostou na consistência de seu jogo para vencer a primeira parcial que foi marcada pelo equilíbrio. No sétimo game, ele obteve a primeira quebra do jogo, perdeu o serviço na sequência, mas confirmou a vantagem de 1 a 0 com uma nova quebra no 11º game com 7 a 5 a seu favor.

Embalado com a vantagem, De Minaur deixou escapar um break-point logo no início. Ele voltou a falhar no sétimo game e pagou caro pelas chances desperdiçadas. Fritz reagiu, se impôs em quadra e empatou a partida estabelecendo um 6/4 .

No terceiro set, Fritz melhorou seu desempenho e buscou a virada graças aos 75% de aproveitamento no seu saque. Ele salvou o único break-point que enfrentou e garantiu a vitória de virada aplicando um 6/3.