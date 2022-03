Taylor Fritz frustra Nadal, encerra invencibilidade do espanhol no ano e conquista o Masters de Indian Wells Americano tem sólida atuação e levanta o segundo troféu da carreira; espanhol estava há 20 jogos sem perder

Número 20 do mundo, o norte-americano Taylor Fritz conquistou a maior vitória da carreira neste domingo. Aos 24 anos, ele pôs fim à invencibilidade de 20 jogos sem perder de Rafael Nadal em 2022 e derrotou o espanhol por 2 a 0 na final do Masters 1000 de Indian Wells. Dessa forma, Fritz levantou o segundo troféu da sua carreira.

De quebra, o triunfo quebrou um jejum particular do tênis dos Estados Unidos na competição caseira. Foi o primeiro título de um atleta do país em Indian Wells desde André Agassi em 2001. Nadal, por sua vez, vinha de títulos no Australian Open, ATP 250 de Melbourne e o ATP 500 de Acapulco e buscava igualar Djokovic como maior campeão de Masters.

O JOGO

Nadal voltou a sentir as dores na região do peito que o incomodaram durante a semifinal contra Carlos Alcaraz. Ele saiu perdendo por 4 a 0 diante de um Fritz que também apresentava problemas: o americano relatou dores no tornozelo no aquecimento e chegou a ser dúvida para a decisão. Rafa recuperou uma das quebras no nono game, mas sacando mal, com duplas-faltas, foi quebrado novamente perdendo a parcial por 6/3 em 39 minutos.

Após um atendimento médico no vestiário, Nadal retornou melhor, abriu 2 a 1 com quebra, acabou quebrado a seguir após longo game e o jogo tomou contornos ainda mais dramáticos com chances para lá e para cá. Nadal salvou um match-point no 4/5 com potente forehand, confirmou em seguida, teve um break-point a seguir no 5 a 5, Fritz fechou a porta. Nadal então levou ao tie-break . Fritz abriu 3 a 1, Nadal virou para 5 a 4 e dois saques, mas o espanhol cometeu um erro muito bobo e a seguir mais um. Fritz aproveitou e fechou o jogo.

O americano será 13º do mundo com a conquista, e Nadal perde a chance de empatar com Novak Djokovic em número de Masters 1000.

