Taxistas italianos suspendem greve para negociar com governo

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 04/06/2024 - 11:01 Para compartilhar:

ROMA, 4 JUN (ANSA) – Os sindicatos dos taxistas italianos anunciaram nesta terça-feira (4) a suspensão de uma greve de 48 horas, programada para os dias 5 e 6 de junho, depois de serem convidados a negociar com o Ministério dos Transportes sobre a desregulamentação do setor.

De acordo com os sindicatos, as negociações serão realizadas no próximo dia 17 de junho. “À luz da discussão realizada, considerando a efetiva reabertura do diálogo e o desejo de encontrar soluções concretas para os problemas colocados, as organizações sindicais decidem responsavelmente suspender a greve proclamada para o dias 5 e 6 de junho”, diz o texto.

O comunicado, assinado por Uiltrasporti, Ugl taxi, Federtaxi Cisal, Satam, Tam, Claai, Unione Artigiani, Unione Tassisti d’Italia, Uritaxi, táxi Confal rápido, táxi Unica Cgil, táxi Orsa, táxi Usb, Unimpresa, Sitan/Atn, agradece ainda todos “os trabalhadores do setor” que garantiram a discussão.

Os motoristas de táxi têm protestado contra a desregulamentação e a emissão de novas licenças. Recentemente, o sindicato da categoria disse estar “insatisfeito” por não ter sido convocado para uma reunião com o governo italiano. (ANSA).