Taxistas italianos ameaçam greve antes das eleições europeias

ROMA, 21 MAI (ANSA) – Os sindicatos dos taxistas italianos ameaçaram nesta terça-feira (21) uma greve de 48 horas no período que antecederá as eleições europeias, de 8 e 9 de junho.

“Na segunda-feira teremos uma reunião com um representante do governo, se a discussão não for positiva, dados os tempos técnicos, estamos prontos para atacar novamente durante 48 horas, perto das eleições europeias”, declararam à ANSA, durante uma greve na Piazza San Silvestro.

Hoje, a classe realiza uma paralisação das 8h às 22h em toda a Itália, que reuniu praticamente todos os sindicatos “para combater o uso ilegítimo de autorizações de aluguel e proteger a autonomia e a independência da escravidão dos algoritmos e das multinacionais”.

No entanto, associações de consumidores classificaram o ato como uma “greve inútil” que serve apenas “para manter os privilégios”.

A Codacons, associação italiana de defesa dos direitos dos consumidores, fala da “inutilidade” da greve, tendo em vista que “os cidadãos não sentirão qualquer diferença em relação a qualquer outro dia da semana porque os táxis já normalmente não estão disponíveis nas principais cidades italianas”.

Para Massimiliano Dona, presidente do Sindicato Nacional dos Consumidores, trata-se da “habitual greve desmotivada e preventiva para manutenção dos privilégios”, enquanto que a Assoutenti afirma que esta é uma “greve absurda e desmotivada”.

Os taxistas italianos protestam contra a desregulamentação do setor e a concessão de novas licenças. (ANSA).