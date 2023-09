Táxis voadores podem cruzar os céus de Nova York já em 2025

Diego Sousai Diego Sousa https://istoe.com.br/autor/diego-sousa/ 19/09/2023 - 1:41 Compartilhe

A fantasia futurista de táxis pairando sobre as ruas congestionadas da cidade chegou mais perto da realidade hoje, quando o governador de Ohio, Mike DeWine, anunciou um investimento de US$ 500 milhões em uma unidade de produção na área de Dayton para os veículos de alta pintura.

A Joby Aviation, com sede em Santa Cruz, Califórnia, que aceitou US$ 325 milhões em incentivos governamentais para abrir a fábrica de 140 acres, é apenas uma empresa que corre para lançar no mercado o tão aguardado veículo elétrico de decolagem e pouso vertical já em 2025.

As cabines relativamente silenciosas e de alta tecnologia – capazes de decolar e pousar verticalmente e de viajar a velocidades consideráveis ​​e percorrer distâncias comparáveis ​​a alguns modelos de carros elétricos antigos – têm sido cada vez mais notícia, à medida que companhias aéreas como a United fazem parcerias com fabricantes para tornar o sonho que antes era uma torta no céu uma realidade.

Uma dessas empresas, a Blade, anunciou o eventual lançamento de um serviço rápido e quase silencioso do centro de Manhattan aos Hamptons. A Wing, subsidiária do Google, já utilizou veículos eVTOL para entrega de pacotes. Alguns nem exigem licença de piloto para operar.

Até agora, Joby registrou cerca de 30 mil horas em protótipos da nave semelhante a um drone, que pode acomodar quatro passageiros e um piloto. A fabricante, que comprou o Uber Elevate no final de 2020, espera começar a oferecer serviço de compartilhamento de viagens em 2025, segundo a Associated Press.

“Voar conosco pode ser mais como entrar em um SUV do que embarcar em um avião”, de acordo com o site de Joby , que afirma que uma viagem de 7 minutos da parte baixa de Manhattan até JFK seria viável.

Joby já fez parceria com grandes empresas de transporte e tecnologia, incluindo Toyota, Delta Air Lines e Intel.

O local selecionado – atualmente previsto para 2.000 novos empregos – fica próximo à Base Aérea de Wright-Patterson, que abriga a sede do Laboratório de Pesquisa da Força Aérea.

A Joby foi fundada discretamente em 2009 e abriu o capital em 2021, tornando-se posteriormente a primeira empresa eVTOL a receber uma certificação de aeronavegabilidade da Força Aérea dos EUA.

“Trabalhamos com diversas empresas para acelerar o desenvolvimento e a adoção de tecnologias avançadas de mobilidade aérea, como aeronaves elétricas de decolagem e pouso vertical, e estamos entusiasmados em ver os resultados desse investimento fortalecendo a Base Industrial de Defesa”, disse Brigue. General Scott Cain, comandante da AFRL.

“Ohio é o número 3 do país em empregos industriais – e essa profundidade de habilidade industrial, essa força de trabalho, é crítica para nós enquanto pretendemos construir esta instalação industrial”, disse o governador DeWine.

“Achamos isto muito, muito entusiasmante – não só pelos empregos directos e indirectos que irá criar, mas… é um sinal para as pessoas de que Ohio está a olhar para o futuro. Isso é muito importante para nós”, continuou ele.

