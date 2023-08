Taxas longas de juros recuam com yields dos Treasuries e demais rondam ajustes

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 18/08/2023 - 9:32 Compartilhe

Os juros futuros operam estáveis até o miolo da curva, enquanto os longos recuam em sintonia com os rendimentos dos Treasuries em meio a preocupações com a economia da China e mais aperto monetário pelos principais bancos centrais do mundo. No radar, estão a palestra do presidente do BC, Roberto Campos Neto (9h30) e o segundo dia de reuniões de diretores do BC com economistas para a elaboração do Relatório Trimestral de Inflação.

Às 9h20, a taxa do contrato de depósito interfinanceiro (DI) para janeiro de 2024 marcava mínima de 12,430%, de 12,438% no ajuste anterior. O DI para janeiro de 2025 batia 10,545%, de 10,537%, e o para janeiro de 2027 estava na máxima de 10,335% de 10,340%. O DI para janeiro de 2029 recuava para 10,850%, de 10,881% no ajuste de ontem. O dólar à vista tinha alta de 0,15%, a R$ 4,9890.

