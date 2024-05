Taxas longas de juros recuam com foco em dados dos EUA e à espera de diretores do BC

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 24/05/2024 - 11:57 Para compartilhar:

As taxas de juros negociadas no mercado futuro operam em baixa nesta sexta-feira, 24, nos vencimentos intermediários e longos, dando continuidade à queda registrada na quinta-feira, com retirada de parte dos prêmios de risco de longo prazo. Enquanto aguardam pelos discursos de dirigentes do Banco Central, à tarde, os investidores acompanham o noticiário dos Estados Unidos.

Por lá, o dólar e os retornos dos Treasuries perderam fôlego e as bolsas americanas se fortaleceram após o dado de sentimento do consumidor nos Estados Unidos, que mostrou queda em maio, mas ainda com resultado acima do esperado.

O indicador, elaborado pela Universidade de Michigan, recuou de 77,2 em abril a 69,1 na leitura final de maio. O resultado foi maior que o dado preliminar e que a previsão de analistas ouvidos pela FactSet, de 67,4.

Mais cedo, o dado de encomendas de bens duráveis de abril, que ficou acima das previsões, trouxe maior cautela ao mercado americano, por reforçar a tese de uma conduta conservadora na política monetária do país.

Às 11h42, o contrato de Depósito Interfinanceiro (DI) com vencimento em janeiro de 2025 tinha taxa de 10,38%, ante 10,39% do ajuste de ontem.

A taxa do DI para janeiro de 2027 estava em 11,06%, de 11,08% ontem. E a de janeiro de 2029 era de 11,48%, contra 11,53% ontem.