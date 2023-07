Taxas longas de juros aceleram alta com Treasuries após dados mais fortes dos EUA

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 27/07/2023 - 10:48 Compartilhe

Os juros futuros longos aceleraram levemente o ritmo de alta, junto com os yields dos Treasuries, após o Produto Interno Bruto (PIB) dos Estados Unidos no segundo trimestre mostrar alta de 2,4%, na leitura anualizada, acima da expectativa dos analistas, de +1,8%. Além disso, as encomendas de bens duráveis no país subiram 4,7% em junho ante maio, bem acima da expectativa dos analistas, de alta de 0,7%.

Os pedidos de auxílio-desemprego caíram 7 mil na semana encerrada no dia 22 de julho, a 221 mil, abaixo da expectativa dos analistas consultados pela FactSet, que previam 235 mil solicitações. Dados mais fortes da economia sugerem a necessidade de uma postura mais conservadora com o Federal Reserve na condução da política monetária.

Às 10h36 desta quinta-feira, 27, a taxa do contrato de depósito interfinanceiro (DI) para janeiro de 2024 marcava 12,600%, de 12,592% no ajuste anterior. O DI para janeiro de 2025 ia para 10,610%, de 10,570%, e o para janeiro de 2027 subia para 10,200%, de 10,127% no ajuste de ontem. O DI para janeiro de 2029 avançava para 10,620%, de 10,521%. O juro da T-note de 10 anos avançava a 3,894%.

