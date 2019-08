Taxas futuras operam estáveis com sinais mistos no exterior

Os juros futuros rondam a estabilidade após a abertura, em meio a sinais mistos vindos do exterior e dólar em leve queda ante o real, num dia de agenda fraca e às vésperas da divulgação do IPCA-15 de agosto, na quinta-feira.

Às 9h14,, a taxa do contrato interfinanceiro (DI) para janeiro de 2021 exibia 5,45%, e 5,46%, enquanto o vencimento para janeiro de 2023 marcava 6,43%, mesma taxa do ajuste anterior, de 6,46% no ajuste anterior. O DI para janeiro de 2025 exibia 6,93%, mesma taxa do ajuste anterior.