Taxas futuras operam estáveis após abertura

Os juros futuros operam estáveis nesta segunda-feira, 26, sem um forte condutor para os negócios num dia de agenda esvaziada. O dólar cai ante o real e pode ajudar a dar viés de baixa ao longo do dia.

Além disso, pesquisa Focus divulgada hoje mostrou novas revisões para baixo para IPCA e para o crescimento da economia, o que corrobora para percepção de cenário propício para mais afrouxamento monetário.

Às 9h35, a taxa do contrato interfinanceiro (DI) para janeiro de 2021 exibia 5,43%, mesma taxa do ajuste de sexta-feira, enquanto o vencimento para janeiro de 2023 marcava 6,44%, mesma taxa do ajuste anterior. O DI para janeiro de 2025 exibia 6,94%, mesma taxa do ajuste anterior.