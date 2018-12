Taxas futuras de juros têm viés de baixa após dados e com dólar fraco

Os juros futuros rondam a estabilidade na manhã desta sexta-feira, 28, mas o viés é de baixa, em linha com o dólar e após o IGP-M de dezembro ter mostrado deflação de 1,08%, após recuar 0,49% em novembro. Já a taxa de desemprego no trimestre encerrado em novembro ficou em 11,6%, segundo a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (Pnad Contínua) divulgada pelo IBGE – no teto das expectativas dos analistas.

Às 9h17 desta sexta, o DI para janeiro de 2021 exibia 7,37%, de 7,39% no ajuste da véspera. O DI para janeiro de 2023 marcava 8,55%, de 8,57%, enquanto o vencimento para janeiro de 2025 exibia a 9,12%, de 9,13% no ajuste de quinta-feira (27).