Taxas futuras de juros têm viés de baixa, após aprovação do Orçamento

Os juros futuros têm viés de baixa na manhã desta sexta-feira, posterior à aprovação do Orçamento de 2021 e apesar de o dólar estar com viés positivo e os juros dos Treasuries longos em alta. Às 9h15, a taxa de depósito interfinanceiro (DI) para janeiro de 2027 estava em 8,64%, de 8,67% no ajuste de quinta. O DI para janeiro de 2023 marcava 6,44%, de 6,49%, enquanto o vencimento para janeiro de 2022 exibia taxa de 4,63%, de 4,67% no ajuste anterior.

