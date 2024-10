Taxas futuras de juros têm viés de alta com taxas dos Treasuries

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 07/10/2024 - 9:14 Para compartilhar:

Os juros futuros operam com viés de alta na manhã desta segunda-feira, 7, em linha com o dólar, também mais perto da estabilidade ante o real, e diante do avanço dos rendimentos dos Treasuries. A liquidez pode ficar mais fraca hoje em função da agenda esvaziada e que ganha tração na quarta-feira, com o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) de setembro.

Às 9h02, a taxa do depósito interfinanceiro (DI) para janeiro de 2026 estava em 12,400%, de 12,370% no ajuste anterior.

O DI para janeiro de 2027 marcava 12,455%, de 12,432%, e o vencimento para janeiro de 2029 exibia 12,500%, de 12,469% no ajuste de sexta-feira.