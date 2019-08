Taxas futuras de juros têm viés de alta com dólar e riscos políticos

Alinhados ao dólar, os juros futuros mostram viés de alta na manhã desta terça-feira, 27, refletindo riscos políticos locais em dia de tom mais positivo no exterior. Uma fonte citou entre as preocupações a discussão de adoção de imposto semelhante à CPMF e o desgaste da imagem de Jair Bolsonaro no exterior com as queimadas da Amazônia, especialmente após negar ajuda financeira do G-7 e fazer mais críticas ao presidente da França, Emmanuel Macron.

Às 9h26 desta terça, a taxa do contrato interfinanceiro (DI) para janeiro de 2021 exibia 5,51%, de 5,43%, enquanto o vencimento para janeiro de 2023 marcava 6,59%, mesma taxa do ajuste anterior. O DI para janeiro de 2025 exibia 7,08%, de 7,06% no ajuste de segunda-feira (26).