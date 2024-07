Taxas futuras de juros têm viés de alta após resultado de serviços melhor que o esperado

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 12/07/2024 - 9:49 Para compartilhar:

Os juros futuros operam com viés de alta na manhã desta sexta-feira, 12, após o volume de serviços prestados ficar estável em maio ante abril, contrariando a mediana das estimativas dos analistas ouvidos pelo Projeções Broadcast, de redução de 0,7%.

Na quinta, 11, as vendas no varejo também surpreenderam com resultado melhor do que o esperado. O movimento dos juros vai na contramão do dólar e rendimentos dos Treasuries.

Às 9h32 desta sexta, a taxa do contrato de depósito interfinanceiro (DI) para janeiro de 2026 marcava 11,115%, de 11,072% no ajuste anterior. O vencimento para janeiro de 2027 subia para 11,340%, de 11,285%, e o para janeiro de 2029 estava em 11,645%, de 11,601%.