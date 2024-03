Taxas futuras de juros sobem com sinais de que governo quer aumentar gastos

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 08/03/2024 - 9:46 Para compartilhar:

Os juros futuros avançam na manhã desta sexta-feira, 8, apesar de os retornos dos Treasuries caírem, em meio a notícias de que o governo quer discutir com o Congresso um novo limite de gastos no Orçamento de 2024 diante dos recordes de arrecadação. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva fez essa sinalização nesta quinta (7) no anúncio do PAC Seleções, no Palácio do Planalto.

Às 9h34 desta sexta, a taxa do contrato de depósito interfinanceiro (DI) para janeiro de 2025 marcava 9,885%, de 9,877% no ajuste anterior. O DI para janeiro de 2026 subia para 9,745%, de 9,700%, e o para janeiro de 2027 subia para 9,955%, de 9,906% no ajuste de quinta-feira. O vencimento para janeiro de 2029 subia para máxima de 10,405%, de 10,342%.

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias