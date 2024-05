Taxas futuras de juros sobem com retornos dos Treasuries e monitoram Haddad

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 22/05/2024 - 11:17 Para compartilhar:

As taxas de juros negociadas no mercado futuro sustentam sinal de alta na manhã desta quarta-feira, 22, com maior ênfase nos vencimentos intermediários e longos, em sintonia com o avanço dos retornos dos Treasuries. A grande expectativa do dia está marcada para as 15 horas desta quarta, quando o Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) divulgará a ata de sua mais recente reunião de política monetária. A esperança é que o documento traga novos elementos para formar as perspectivas para o futuro dos juros nos Estados Unidos.

No Brasil, o investidor acompanha os movimentos do governo em busca de equacionar a questão fiscal, no dia da divulgação do Relatório bimestral de avaliação de receitas e despesas (às 15h30).

Entre outros pontos, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou nesta quarta que o relatório cumpriu as expectativas da equipe econômica. “O ministro Haddad pode tentar suavizar o humor do mercado, mas o que vai definir o tom dos mercados de juros e dólar com certeza vai ser o tom da ata do Fed. Vai definir se o mercado piora, ou se continua nesses níveis ruins”, disse Eduardo Velho, estrategista-chefe da JF Trust.

Às 11 horas, o contrato de Depósito Interfinanceiro (DI) com vencimento em janeiro de 2025 tinha taxa de 10,370%, ante 10,356% do ajuste de ontem.

O DI para janeiro de 2027 projetava 11,060%, contra 11,005% do ajuste anterior.