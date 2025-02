Taxas futuras de juros sobem com dólar, Treasuries e desemprego menor

A manhã desta quinta-feira, 27, traz maior avanço dos juros longos, após vários indicadores, além de dólar e taxas dos Treasuries em alta. A taxa de desemprego no Brasil ficou em 6,5% no trimestre encerrado em janeiro segundo a Pnad Contínua, levemente abaixo da mediana estimada (6,6%), o menor índice para um trimestre encerrado em janeiro desde 2014.

Dados do mercado de trabalho mais fortes, como os do Caged revelados na quarta-feira, 26, mostram uma economia ainda aquecida, apesar de indicadores de atividade recentes mais fracos. O IGP-M de fevereiro subiu mais que a mediana das projeções, os índices de confiança do comércio e serviços pioraram. Por outro lado, o déficit em conta corrente em janeiro foi menor do que o estimado e os Investimentos Diretos no País (IDP) superaram as previsões.

Às 9h21 desta quinta, a taxa de depósito interfinanceiro (DI) para janeiro de 2026 subia a 14,780%, de 14,744% no ajuste anterior. O DI para janeiro de 2027 avançava para 14,800%, de 14,740%, e o para janeiro de 2029 subia para 14,795%, de 14,690% no ajuste de quarta-feira.