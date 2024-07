Taxas futuras de juros sobem com dólar e fiscal no radar

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 30/07/2024 - 10:12 Para compartilhar:

Os juros futuros operam em alta na manhã desta terça-feira, 30, em sintonia com o dólar, em meio à incerteza fiscal e antecipação de rolagens de contratos futuros. O mercado de juros fica atento nesta terça ao detalhamento de quais ministérios serão alvo da contenção de R$ 15 bilhões. Também aguarda pelo leilão de NTN-B e LFT (11h). Às 9h55, a taxa do contrato de depósito interfinanceiro (DI) para janeiro de 2026 subia a 11,770%, de 11,730% no ajuste anterior. O DI para janeiro de 2027 tinha máxima de 12,050%, de 12,006%, e o para janeiro de 2029 subia para máxima de 12,205%, de 12,182%.