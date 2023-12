Taxas futuras de juros sobem após PIB contrariar expectativa de queda

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 05/12/2023 - 9:32 Para compartilhar:

Os juros futuros sobem, especialmente os mais curtos, após a economia brasileira mostrar crescimento, contrariando a expectativa de contração, o que deve consolidar a percepção de que não há espaço para o Banco Central acelerar o ritmo de corte da Selic e seguir na toada de 50 pontos-base, pelo menos nas próximas duas reuniões.

O Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro cresceu 0,1% no terceiro trimestre de 2023, na margem, melhor do que a mediana das previsões de analistas consultados pelo Projeções Broadcast, que apontava queda de 0,2%. Na comparação com o terceiro trimestre de 2022, o PIB apresentou alta de 2,0% , também superando a mediana das previsões, de alta de 1,8%. Além disso, o PIB de 2022 e do 2º trimestre deste ano foram revisados para cima.

Às 9h10, a taxa do contrato de depósito interfinanceiro (DI) para janeiro de 2025 subia para 10,380%, de 10,328% no ajuste anterior.

O DI para janeiro de 2027 subia para 10,190%, de 10,153%, e o para janeiro de 2029 marcava 10,620%, de 10,603% no ajuste de ontem.

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias