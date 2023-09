Taxas futuras de juros seguem dólar e adotam viés de baixa

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 08/09/2023 - 9:31 Compartilhe

Na volta de feriado nacional, os juros futuros têm viés de baixa nesta sexta-feira, 8, a partir do miolo da curva, alinhados ao dólar, e os curtos operam estáveis, em dia de agenda mais fraca. As atenções já ficam na divulgação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), no próximo dia 12, terça-feira.

Como pano de fundo, seguem preocupações de piora fiscal e de desaceleração da economia chinesa, após queda firme das exportações e importações no país.

Às 9h09, a taxa do contrato de depósito interfinanceiro (DI) para janeiro de 2025 marcava mínima de 10,555%, de 10,599% no ajuste anterior.

O DI para janeiro de 2027 recuava para 10,460%, de 10,508%, e o para janeiro de 2029 caía para 10,960%, de 11,003% no ajuste de quarta-feira.

